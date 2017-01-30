إلهنا يعطي النجاح

يجدر بنا بين الحين والآخر أن نشارك القراء الأعزاء الذين نصلي من أجلهم كل يوم، ببركات الرب الفياضة علينا، وإحساناته الكثيرة التي يغمرنا بها على الدوام في عدة محطات من مجالات الخدمة، وها نحن الآن نخصّك علمًا بمجال خدمة النشر والمطبوعات الجديدة.

عندما نتذكر باستمرار بركات الرب وإحساناته، هذا يدفعنا لنقدم له ذبائح الحمد والشكر في كل حين فنتمم وصية الرسول القائلة: "لِيَكُنْ عِنْدَنَا شُكْرٌ بِهِ نَخْدِمُ اللهَ خِدْمَةً مَرْضِيَّةً، بِخُشُوعٍ وَتَقْوَى."

1- في أوائل أذار الماضي تمكنا بمساعدة الرب لنا ودعم مركز "خبزنا اليومي" من إصدار 20 ألف نسخة من الكتاب الفصلي، ولنا أمل أنك قد استلمت ثلاثة نسخ فصلية منه عام 2016.

2- ساعدنا الرب على طباعة وإرسال أكثر من 150 ألف نسخة من الموعظة على الجبل التي طبعت في السنوات الماضية.

3- طباعة وإرسال كتيب "قصتك"، وهو يتحدث على حالة الإنسان منذ الخلق إلى الصلب والقيامة. إذا لم تستلمه بعد نحن على استعداد أن نرسله إليك، وقد طبعنا منها 20 ألف نسخة.

4- قمنا بطباعة أكثر من 44 ألف نسخة من نبذة "هل من طريق؟" بالعربية والإنكليزية. وكذلك طبعنا عدة نبذ وكتيبات روحية منها: "معضلة العالم" و God Is Love، و "التوبة باب للرحمة"، و "محبة يسوع"، و "التحرّر من الخوف"، و "يسوع المسيح وإيماننا به". وقد تم طبع من كل نبذو من هذه النبذ أكثر من 25 ألف نسخة.

5- أرسلنا نشرة "مع الخدام" مرة كل شهرين إلى خدام الرب وقادة الخدمات الإنجيلية، أي حوالي 400 رسالة في كل مرة.

6- بمساعدة الكنيسة العربية في واشنطن DC، قمنا بإعادة طباعة كتاب "المعمودية الكتابية" للقس إسبر عجاج. يمكنك الحصول على نسخة منه مجانًا. كذلك طبعنا 3000 نسخة من كتاب العهد الجديد بالأمهرية (الإثيوبية).

7- وصلنا من الإخوة الألمان حوالي 9000 نسخة من التقويم اليومي 2017 "الرب قريب"، وبعدة لغات: عربي، إنكليزي، أسباني، فارسي، كردي. وطبعنا من المفكرة الشهرية 1500 نسخة.

8- قمنا بطباعة نحو 16500 نسخة من مجلة صوت الكرازة في كل مرة يتم إصدارها. وقد خسرت المجلة الدكتور لبيب ميخائيل، وهو من كبار الكتاب الذي كان يدعمها بمقالاته وتوجيهاته وتعضيده.

إننا نسجد لله شاكرين لأجل كل أعماله العجيبة والعظيمة معنا، ونؤكد مرة أخرى أن فضل النجاح كله يعود كاملًا إلى إلهنا الذي يتمجّد في الضعف، لذلك فإننا نردد مع النبي نحميا قوله: "إِنَّ إِلهَ السَّمَاءِ يُعْطِينَا النَّجَاحَ، وَنَحْنُ عَبِيدُهُ نَقُومُ وَنَبْنِي." (نحميا 20:2) وبدورنا نشكر جميع من ساهم معنا في هذه الخدمة من صلاة وتعضيد مادي، نرجو الرب يسوع أن يبارك بكم، وكل عام وأنتم بخير.

صوت الكرازة بالإنجيل