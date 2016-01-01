Voice of Preaching the Gospel

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أخبار شهر نيسان (إبريل) 2017

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القس الدكتور إميل أنطونانتقل إلى الديار الباقية القس الدكتور إميل أنطون في فرجينيا بتاريخ 16/1/ 2017 بعد أن خدم الرب في مصر وأميركا، وقد رعى الكنيسة العربية المعمدانية في فرجينيا. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلته والكنيسة وذويه.

 

الأخت عايده يسىانتقلت إلى الديار الباقية الأخت عايده أمين يسى في القاهرة بمصر بتاريخ 13 يناير 2017. وهي والدة الأخ مجدي يسى. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلتها وذويها.

 

تهانينا

تمت رسامة قسين في كنيسة القداسة العربية في غليندايل كاليفورنيا بتاريخ 19 شباط (فبراير) 2017 وهما:

Boghosالأخ بوغوص بيدروس   الأخ شانت هاكوبيان

صوت الكرازة يقدم أحر التهاني للكنيسة وللإخوة.

 

مؤتمر رابطة الخدام والقادة الإنجيليين العرب وزوجاتهم
الزمان: 1-4 أيار (مايو) 2017
المكان: المركز التدريبي لبيللي غراهام، آشفيل، نورث كارولاينا
المتكلمون: القس نزار شاهين، والدكتور عصام عزت ورجل الله المبارك المعروف عالميًا والأخت بتسي غافي وآخرون.
هناك فرصة ثمينة لخدام الرب لكي ينتفعوا منها في خدمتهم. التسجيل ضروري وينتهي في 16 إبريل
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. (719) 574-5900
مخصص للخدام والقادة الإنجيليين فقط



مؤتمر الكنيسة العربية المعمدانية في واشنطن

DC 29-26 أيار (مايو) 2017
Millersville University, PA
الدكتور حليم حسب الله وآخرون
اتصلوا بالقس إسبر

(202) 674-8899

 

المؤتمر العربي المسيحي في تكساس
الزمان: 27-29 أيار (مايو) 2017
الدكتور غسان خلف والقس نزار شاهين
للمعلومات اتصل بالرقم

(214) 454-4679


مؤتمر الكنيسة المعمدانية العربية
الزمان: 30/6 – 3/7/ 2017
Double Tree Hotel Boston, North Shore (By Hilton), Danvers, MA
د مفيد إبراهيم سعيد، الأخ يوسف رياض. اتصلوا بالقس سنوت

(617) 723-9766

المجموعة: نيسان (إبريل) 2017

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دورة مجانية للدروس بالمراسلة

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صوت الكرازة بالإنجيل

Voice of Preaching the Gospel
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