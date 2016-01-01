أخبار شهر نيسان (إبريل) 2017

انتقل إلى الديار الباقية القس الدكتور إميل أنطون في فرجينيا بتاريخ 16/1/ 2017 بعد أن خدم الرب في مصر وأميركا، وقد رعى الكنيسة العربية المعمدانية في فرجينيا. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلته والكنيسة وذويه.

انتقلت إلى الديار الباقية الأخت عايده أمين يسى في القاهرة بمصر بتاريخ 13 يناير 2017. وهي والدة الأخ مجدي يسى. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلتها وذويها.

تهانينا



تمت رسامة قسين في كنيسة القداسة العربية في غليندايل كاليفورنيا بتاريخ 19 شباط (فبراير) 2017 وهما:

الأخ بوغوص بيدروس الأخ شانت هاكوبيان

صوت الكرازة يقدم أحر التهاني للكنيسة وللإخوة.

مؤتمر رابطة الخدام والقادة الإنجيليين العرب وزوجاتهم

الزمان: 1-4 أيار (مايو) 2017

المكان: المركز التدريبي لبيللي غراهام، آشفيل، نورث كارولاينا

المتكلمون: القس نزار شاهين، والدكتور عصام عزت ورجل الله المبارك المعروف عالميًا والأخت بتسي غافي وآخرون.

هناك فرصة ثمينة لخدام الرب لكي ينتفعوا منها في خدمتهم. التسجيل ضروري وينتهي في 16 إبريل

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. (719) 574-5900

مخصص للخدام والقادة الإنجيليين فقط





مؤتمر الكنيسة العربية المعمدانية في واشنطن

DC 29-26 أيار (مايو) 2017

Millersville University, PA

الدكتور حليم حسب الله وآخرون

اتصلوا بالقس إسبر

(202) 674-8899

المؤتمر العربي المسيحي في تكساس

الزمان: 27-29 أيار (مايو) 2017

الدكتور غسان خلف والقس نزار شاهين

للمعلومات اتصل بالرقم

(214) 454-4679



مؤتمر الكنيسة المعمدانية العربية

الزمان: 30/6 – 3/7/ 2017

Double Tree Hotel Boston, North Shore (By Hilton), Danvers, MA

د مفيد إبراهيم سعيد، الأخ يوسف رياض. اتصلوا بالقس سنوت

(617) 723-9766