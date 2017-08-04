أنا أجزم رفض ومقاومة

القس بسام بنورة طباعة

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بقية موضوع العدد السابق

ذكرنا في العدد الماضي بأنه علينا أن نصدر أوامر، أو نصمم، أو نجزم ضد أرواح كثيرة تهاجمنا كمؤمنين بشخص الرّب يسوع. فحربنا الحقيقية هي مع قوى الشر الروحية كما نقرأ في أفسس 12:6 [فإنّ مصارعتنا ليست مع دمٍ ولحمٍ، بل مع الرّؤساء، مع السّلاطين، مع ولاة العالم، على ظلمة هذا الدّهر، مع أجناد الشّرّ الرّوحيّة في السّماويّات.] وعلينا أن نصمم ونأمر هذه الأرواح أن تبتعد عن حياتنا لكي نتحرر ونتمتع بكل ما يريده الله لنا.

5. روح أخيتوفل: نقرأ في 2صموئيل 23:16 "وكانت مشورة أخيتوفل الّتي كان يشير بها في تلك الأيّام كمن يسأل بكلام اللّه. هكذا كلّ مشورة أخيتوفل على داود وعلى أبشالوم جميعًا". روح أخيتوفل هي روح مشورة الأشرار. ونحن نعرف أن أخيتوفل أشار على أبشالوم أن يجهز جيشًا ليقتل أبيه الملك داود. ولكن الرب أبطل مشورته ونجّى عبده داود. دعونا نصلي كما صلى داود في 2صموئيل 31:15 "وأخبر داود إنّ أخيتوفل بين الفاتنين مع أبشالوم، فقال داود: "حمّق يا ربّ مشورة أخيتوفل". أجل لنصلي إلى الرب أن يبطل مشورة الأشرار، باسم الرب يسوع.



6. روح فرعون: نقرأ في سفر الخروج أن فرعون كان عنيدًا ورفض طلب موسى بخروج وتحرير شعب الله من عبودية مصر. أي إنّ روح فرعون هي روح العناد وروح الرفض الذي يقف ضد المؤمنين ويقيّد حركاتهم وحريتهم. وكثيرون منا اليوم مقيدون ولا نتمتع بالحرية في حياتنا الروحية وفي خدماتنا وعلاقتنا مع الرب. دعونا نصلي قائلين: كل روح لفرعون تعمل ضد حياتي، كل روح عناد ومقاومة، هي روح مهزومة وميّتة ومطروحة في أعماق البحار، كما مات فرعون وجنوده في البحر الأحمر. باسم الرب يسوع.



7. روح هيرودس: كان هيرودس الكبير مجرمًا قتل جميع أطفال مدينة بيت لحم عند ولادة الرب يسوع. كما كان أبناؤه الذين حملوا اسمه قتلة نظيره فمنهم من قتل يوحنا المعمدان (متى 14)، ومنهم من قتل يعقوب أخا الرب (أعمال 12)، ومنهم من سخر بالرب يسوع عند الصلب وأصبح صديقًا للوالي بيلاطس. أي، إنّ روح هيرودس هي روح القتل والموت والبتر. فإن كانت هنالك روح تقتل طموحك أو تميت رغبة الخدمة والعطاء في حياتك، أو روح تطاردك وتمنعك من الانطلاق وتجعلك سجين الخوف، فصلّ باسم الرب يسوع أن يميت هذه الروح في حياتك.



8. روح هامان: نقرأ في سفر إستير أن هامان تآمر لقتل وإهلاك وإبادة كل شعب الله القديم في بلاد فارس (راجع إستير 8:3-13، وخصوصًا آية رقم 9)، ولكن كل مؤامرات هامان لقتل مردخاي وشعبه فشلت وانقلبت عليه، ومات هامان في مؤامراته (راجع إستير 10:7). أي، إنّ روح هامان هي روح المؤامرة والقتل والموت والفناء. وما أكثر المؤامرات التي تحاك اليوم ضد الكنيسة وضد شعب الله. وعلينا أن نصلي باسم الرب يسوع أن يقضي على كل المؤامرات الشّريرة والشّيطانيّة باسم الرب يسوع.



9. روح بلعام: نقرأ في سفر العدد 5:22-6 أن بالاق بن صفّور ملك موآب "أرسل رسلًا إلى بلعام بن بعور... ليدعوه قائلًا... تعال والعن لي هذا الشّعب... لأنّي عرفت أنّ الذي تباركه مباركٌ والذي تلعنه ملعونٌ". كان بلعام يعمل في العرافة والتنجيم والسحر والشعوذة، وأراد منه الملك أن يلعن شعب الله القديم. أي، إنّ روح بلعام هي روح اللعنات والشّتائم والتّجديف على شعب الله. لذلك علينا في الكنيسة أن نصلي قائلين: كل روح تلعن الكنيسة وتلعن المؤمنين هي خاسرة وميتة باسم الرب يسوع.



10. روح جليات: إنها روح جبال المشاكل والقوة الجبارة التي تواجه المؤمن (راجع 1صموئيل 17). كذلك هي روح الشتيمة والافتخار واحتقار شعب الله. إنها روح تحدي المؤمنين والكنيسة. دعونا نصلي باسم الرب يسوع أن يدمر ويسحق هذه الروح باسم الرب يسوع.

دعونا اليوم نصمم على أمر مؤمنين أنه سيحقق لنا.

دعونا نصلي ضد كل هذه القوى والأرواح المحيطة بنا.

ليفحص كل واحد منا نفسه، وليفكر في جوانب حياته المختلفة، ويحاول أن يكتشف ويعرف النواحي التي يريد من الرب أن يتعامل معها في حياتك.

هل عندك عادات ردية أو شرور معنية؟ ارفضها الآن باسم الرب يسوع، وانظر بعيون الإيمان لترى التغيير الحاصل والقادم في حياتك.

هل توجد غيوم مظلمة في حياتك؟

هل تواجه مشاكل؟

هل هنالك ما يعيق نجاحك؟

هل يوجد ما يقيدك؟

صل باسم الرب يسوع أن يعطيك قوة النجاح والانتصار والشفاء.

صلّ ضد السلبيات والمعيقات باسم الرب يسوع.

كل عظمةٍ ميتة لتحيا فيك باسم الرب يسوع.

ليكن زواجك وعملك ومستقبلك ناجحًا باسم الرب يسوع.

صلّ ضد الحاجة والإعواز والفقر.

صلّ ضد المشاكل في الأسرة، من فقر، ومرض، وقلة عمل، وعقم، وحزن.

صلّ ضد روح الخوف، والموت، والمؤامرات.

صلّ ضد كل قوى الشر المتآمرة على شعب الله في العالم.

صلّ ضد روح القتل والدّمار والكراهيّة.

صلّ ضد روح النجاسة، والقذارة، والانحلال، والتّعري، والوقاحة.

صلّ ضد روح السحر، والشعوذة، والدّجل، والتّديّن والكذب.

صلّ إلى الرب طالبًا منه أن يسيّج حول بيتك وأولادك وزوجك وزوجتك والكنيسة في العالم باسم الرب يسوع. آمين.