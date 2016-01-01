Voice of Preaching the Gospel

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أخبار شهر آب/ أغسطس 2017

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Issa Kaabar Ordبتاريخ ١١ حزيران/ يونيو ٢٠١٧، تمت رسامة الأخ عيسى كعبر راعيًا مساعدًا في كنيسة هيوستن العربية. حيث شارك في المراسيم القس وائل ظواهره من الأردن، والقس الدكتور عصام رعد راعي الكنيسة، والقس مارك هيفنير من المجمع المعمداني في تكساس BGCT. وقد غصت الكنيسة بالحضور في جوّ عامر من الفرح والشكر. صوت الكرازة يقدم له وللكنيسة أحر التهاني ويرجو الرب أن يباركه ويستخدمه بقوة لمجده.






تخرّج

Johnny_Bitar_Graduationصوت الكرازة بالإنجيل يقدم أحرّ التهاني للأخ جوني بيطار لتخرجه من معهد الدراسات العليا Southwestern Baptist Theological Seminary في فورت وورث، تكساس بتاريخ ٥ أيار 2017 ونال شهادة الدكتوراه في موضوع الإرساليات المسيحية ودورها في العالم.



Fady_Naim_Shadidتهانينا لتخرج الأخ فادي نعيم شديد من جامعة ميرلاند بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٧ باختصاص Criminal justice.





Danny_Solomon_Bisharaصوت الكرازة يقدم أحرّ التهاني لتخرج الأخ داني سليمان بشارة من الثانوية في كولورادو سبرينغز بتاريخ 23 أيار 2017، وألف مبروك.







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Theodore_Coleman_Basnaرزق الرب الأخ مايكل كولمان وزوجته روث مفيد بسنا طفلاً أسمياه ثيودور في نيوجيرسي بتاريخ 24 أيار 2017. صوت الكرازة يقدم أحرّ التهاني للوالدين والأهل وألف مبروك.





Edward_Kabahji في شهر أيار 2017 انتقل إلى الديار الباقية الأخ الدكتور إدوار قبه جي في اليونان. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلته وذويه في الوطن والمهجر.






 انتقل إلى الديار الباقية الأخ جون طويل بآرلنجتون، تكساس بتاريخ 28 يونيو 2017. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لزوجته وعائلته.

المجموعة: آب (أغسطس) 2017

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صوت الكرازة بالإنجيل

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