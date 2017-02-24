السعادة الحقيقية، أين نجدها؟

ألست واحدًا من أولئك الذين يبحثون جاهدين عن السعادة، ومستعدون أن يعملوا أقصى جهدهم للحصول عليها؟ هل وجدتها؟ إنها لا توجد في هذا العالم الفاسد، ولا سيما في أيامنا هذه!

في 29 أيار (مايو) 1982، كانت "رومي شنايدر" واحدة من أكثر الممثلات نجاحًا في العالم. لقد استطاعت بجمالها الخلاب ونعومتها وعذوبة صوتها، أن تستهوي الملايين. كانوا ينتظرون ظهورها بفارغ الصبر، ويتهافتون ليشاهدوا من خلب لبّهم لسنين طوال، لكنها ماتت! وامتلأت أعمدة الصحف الكبرى والمجلات العالمية بأخبار موتها المفجع. يا للأسف! ماتت في شرخ الشباب، 43 سنة فقط! ماتت بالسكتة القلبية، فبكاها الكثيرون وتحسّروا عليها.

هذا ما قاله أعزّ أصدقائها: لقد بحثت "رومي شنايدر" عن السعادة ولم تجدها. وفي تفتيشها المستمر، لم تجد إلا ما خرّب صحتها ودمّرها. نجحت في جمع الملايين لكن هذه الملايين لم تُنلها ما كانت تبحث عنه."

نعم، كانت حياتها كحياة الكثيرين الساعين وراء سعادة وهمية.

عزيزي القارئ، السعادة الحقيقية لا تجدها في الحب، أو الشرف، أو المركز، أو الملذات! لأن مال العالم كله لا يقدر أن يشتريها. والمحزن في الأمر، أنهم يرجعون من بحثهم عنها محمّلين بكل أنواع الآثام والخطايا!

كيف تجد السعادة؟

وكيف يستطيع مُثقل الضمير ومتعب القلب، ومهدَّم الأعصاب أن يحصل عليها ويرتاح؟

الشكر لله. أنك تستطيع أن تجد السعادة والراحة المرجوّتين حيثما أنت تكون، وفورًا. تجدها في شخص الرب يسوع المسيح الذي لا زال يقول: "تعالوا إليّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلّموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم."

أما المانع للراحة فهو الخطيئة. ولا يمكن للإنسان أن يسعد ويطمئن إلا إذا علم أنه قد طهُر من خطاياه وأن آثامه قد غُفرت. فاسمع لقول الكتاب: "ودم يسوع المسيح ابنه (ابن الله الذي سُفك على الصليب) يطهرنا من كل خطية." فعلى أساس عمل المسيح البديلي الكفاري، والإيمان بدمه المسفوك من أجل خطاياك، فإن خطاياك لا يعود يذكرها فيما بعد."

إن كنت تأتي إليه بتوبة صادقة وتصميم أكيد على ترك آثامك وخطاياك، ستختبر ما اختبره النبي داود في المزامير، عندما تأكد من غفران خطاياه، إذ راح ينشد: "طوبى للذي غُفِر إثمه وسُترت خطيّته. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية." هل تريد أن تُصبح من أهل هذه الطوبى؟

عزيزي، بهذه الطريقة فقط ستجد السعادة والراحة، والاطمئنان. فتعال واختبر عظم محبة الذي "لم يشفق على ابنه، بل بذله لأجلنا أجمعين."