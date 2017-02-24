أخبار شهر شباط (فبراير)

يوم الصلاة 28 من أجل الدول العربية وأميركا
السبت 29 نيسان (إبريل) 2017 ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر في
15144 Leffingwell Rd., La Mirada, CA
اجتماعات انتعاشية في كنيسة النعمة والحق
2041 Palo Verde Ave, Long Beach
يومي الجمعة 28 إبريل الساعة 7 مساء
والأحد 30 إبريل، الساعة 12،30 ظهرًا
(562) 596-6770 للمعلومات
المتكلمون: الدكتور زكريا أستاورو والقس أيمن كفروني
مؤتمر رابطة الخدام والقادة الإنجيليين العرب وزوجاتهم
الزمان: 1-4 أيار (مايو) 2017
المكان: المركز التدريبي لبيللي غراهام، آشفيل، نورث كارولاينا
هناك فرصة ثمينة لخدام الرب لكي ينتفعوا منها في خدمتهم. التسجيل ضروري وينتهي في 16 إبريل
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(719) 574-5900
مخصص للخدام والقادة الإنجيليين فقط
مؤتمر الكنيسة العربية المعمدانية في واشنطن DC
29-26 أيار (مايو) 2017
Millersville University, PA
اتصلوا بالقس إسبر عجاج
(202) 674-8899
|انتقل إلى الديار الباقية الدكتور القس صموئيل دكتوريان في كاليفورنيا بتاريخ 19/12/ 2016 بعد أن خدم الرب في فلسطين ولبنان وأوروبا وأميركا وحول العالم وربح الآلاف للمسيح لأكثر من ستين عامًا. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلته وكنيسته وذويه.
|انتقلت إلى الديار الباقية الأخت نجلى قسطنطين أرملة القس رزق الله قسطنطين، وهي والدة الدكتور جون قسطنطين، في ألاباما بتاريخ 28/11/ 2016، بعد أن خدمت الرب مع زوجها في لبنان وأميركا. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلتها وذويها.
|انتقلت إلى الديار الباقية الأخت مارغريت نشيوات في بيكرزفيلد - كاليفورنيا بتاريخ 19/11/ 2016. صوت الكرازة يقدم أحرّ التعازي لعائلتها وذويها.
|تهانينا للأخ سيلا سليمان بشارة لتخرجه من جامعة كولورادو بشهادة بكالوريوس في العلوم بتاريخ 16/12 2016. وألف مبروك.