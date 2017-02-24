أخبار شهر شباط (فبراير)

يوم الصلاة 28 من أجل الدول العربية وأميركا

السبت 29 نيسان (إبريل) 2017 ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر في

15144 Leffingwell Rd., La Mirada, CA

اجتماعات انتعاشية في كنيسة النعمة والحق

2041 Palo Verde Ave, Long Beach

يومي الجمعة 28 إبريل الساعة 7 مساء

والأحد 30 إبريل، الساعة 12،30 ظهرًا

(562) 596-6770 للمعلومات

المتكلمون: الدكتور زكريا أستاورو والقس أيمن كفروني

مؤتمر رابطة الخدام والقادة الإنجيليين العرب وزوجاتهم

الزمان: 1-4 أيار (مايو) 2017

المكان: المركز التدريبي لبيللي غراهام، آشفيل، نورث كارولاينا

هناك فرصة ثمينة لخدام الرب لكي ينتفعوا منها في خدمتهم. التسجيل ضروري وينتهي في 16 إبريل

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

(719) 574-5900

مخصص للخدام والقادة الإنجيليين فقط

مؤتمر الكنيسة العربية المعمدانية في واشنطن DC

29-26 أيار (مايو) 2017

Millersville University, PA

اتصلوا بالقس إسبر عجاج

(202) 674-8899