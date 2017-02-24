Voice of Preaching the Gospel

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أخبار شهر شباط (فبراير)

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يوم الصلاة 28 من أجل الدول العربية وأميركا
السبت 29 نيسان (إبريل) 2017 ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر في

15144 Leffingwell Rd., La Mirada, CA

اجتماعات انتعاشية في كنيسة النعمة والحق

2041 Palo Verde Ave, Long Beach

يومي الجمعة 28 إبريل الساعة 7 مساء
والأحد 30 إبريل، الساعة 12،30 ظهرًا

(562) 596-6770 للمعلومات

المتكلمون: الدكتور زكريا أستاورو والقس أيمن كفروني

 

مؤتمر رابطة الخدام والقادة الإنجيليين العرب وزوجاتهم
الزمان: 1-4 أيار (مايو) 2017
المكان: المركز التدريبي لبيللي غراهام، آشفيل، نورث كارولاينا
هناك فرصة ثمينة لخدام الرب لكي ينتفعوا منها في خدمتهم. التسجيل ضروري وينتهي في 16 إبريل

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
(719) 574-5900

مخصص للخدام والقادة الإنجيليين فقط

 

مؤتمر الكنيسة العربية المعمدانية في واشنطن DC
29-26 أيار (مايو) 2017
Millersville University, PA
اتصلوا بالقس إسبر عجاج

(202) 674-8899

انتقل إلى الديار الباقية الدكتور القس صموئيل دكتوريان في كاليفورنيا بتاريخ 19/12/ 2016 بعد أن خدم الرب في فلسطين ولبنان وأوروبا وأميركا وحول العالم وربح الآلاف للمسيح لأكثر من ستين عامًا. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلته وكنيسته وذويه.
انتقلت إلى الديار الباقية الأخت نجلى قسطنطين أرملة القس رزق الله قسطنطين، وهي والدة الدكتور جون قسطنطين، في ألاباما بتاريخ 28/11/ 2016، بعد أن خدمت الرب مع زوجها في لبنان وأميركا. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلتها وذويها.
  انتقلت إلى الديار الباقية الأخت مارغريت نشيوات في بيكرزفيلد - كاليفورنيا بتاريخ 19/11/ 2016. صوت الكرازة يقدم أحرّ التعازي لعائلتها وذويها.
  تهانينا للأخ سيلا سليمان بشارة لتخرجه من جامعة كولورادو بشهادة بكالوريوس في العلوم بتاريخ 16/12 2016. وألف مبروك.
المجموعة: شباط (فبراير) 2017

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صوت الكرازة بالإنجيل

Voice of Preaching the Gospel
PO Box 15013
Colorado Springs, CO 80935
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Fax & Tel: (719) 574-6075

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