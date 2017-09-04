أخبار صوت الكرازة لشهر حزيران/يونيو 2017

مؤتمر الكنيسة المعمدانية العربية
الزمان: 30/6 – 3/7/ 2017
Double Tree Hotel Boston, North Shore (By Hilton), Danvers, MA
الدكتور مفيد إبراهيم سعيد والأخ يوسف رياض
اتصلوا بالقس سنوت 9766-723-617
مؤتمر كنيسة يسوع نور العالم في ديترويت
١-٤ تموز (يوليو) ٢٠١٧
المتكلم الدكتور حليم حسب الله
للمعلومات اتصل 7077-689-248
المؤتمر العربي الثامن للولايات الوسطى
1-4 سبتمبر 2017
La Quinta Inn, Wichita, KS 67209
الأخ إسمعيل النمر والأخ مازن بطارسه وآخرون. للمعلومات اتصل
(719) 574-5900, (785) 249-3904
مؤتمر ماران آثا للكنيسة المسيحية الشرقية بجيرسي سيتي نيوجرسي
الدكتور ناصر خليفة والقس يوناثان بولس
٢٩ يونيو - ٢ يوليو 2017
Muhlenberg Collge, Allentown PA
للمعلومات اتصل
973-462-4477
رزق الرب الأخ أمجد مجدي يسى وزوجته لوري طفلاً أسمياه لوقا في كولورادو سبرينغز بتاريخ 12 إبريل 2017. صوت الكرازة يقدم أحرّ التهاني لوالديه وللأهل.
انتقل إلى الديار الباقية القس حسن عوض الله في تكساس بتاريخ 16 إبريل 2017 بعد ان خدم الرب في أميركا ومصر. صوت الكرازة يقدم أحرّ التعازي لعائلته وذويه.
انتقلت إلى الديار الباقية الأخت إيفون جندي في جاكسونفيل، FL بتاريخ 25 فبراير 2017. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلتها وذويها.
انتقل إلى الديار الباقية السيد الياس كتور في سوريا بتاريخ 7 أذار 2017. وهو والد الأخت نجوى زوجة الأخ موسى بشارة. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلته وذويه.