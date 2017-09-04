Voice of Preaching the Gospel

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أخبار صوت الكرازة لشهر حزيران/يونيو 2017

Manager

مؤتمر الكنيسة المعمدانية العربية
الزمان: 30/6 – 3/7/ 2017
Double Tree Hotel Boston, North Shore (By Hilton), Danvers, MA
الدكتور مفيد إبراهيم سعيد والأخ يوسف رياض
اتصلوا بالقس سنوت 9766-723-617

مؤتمر كنيسة يسوع نور العالم في ديترويت
١-٤ تموز (يوليو) ٢٠١٧
المتكلم الدكتور حليم حسب الله
 للمعلومات اتصل 7077-689-248

المؤتمر العربي الثامن للولايات الوسطى
1-4 سبتمبر 2017
La Quinta Inn, Wichita, KS 67209
الأخ إسمعيل النمر والأخ مازن بطارسه وآخرون. للمعلومات اتصل
(719) 574-5900, (785) 249-3904

مؤتمر ماران آثا للكنيسة المسيحية الشرقية بجيرسي سيتي نيوجرسي
الدكتور ناصر خليفة والقس يوناثان بولس
٢٩ يونيو - ٢ يوليو 2017
Muhlenberg Collge, Allentown PA
للمعلومات اتصل
  973-462-4477 

 

 رزق الرب الأخ أمجد مجدي يسى وزوجته لوري طفلاً أسمياه لوقا في كولورادو سبرينغز بتاريخ 12 إبريل 2017. صوت الكرازة يقدم أحرّ التهاني لوالديه وللأهل.

 

 

 انتقل إلى الديار الباقية القس حسن عوض الله في تكساس بتاريخ 16 إبريل 2017 بعد ان خدم الرب في أميركا ومصر. صوت الكرازة يقدم أحرّ التعازي لعائلته وذويه.

 

 

 انتقلت إلى الديار الباقية الأخت إيفون جندي في جاكسونفيل، FL بتاريخ 25 فبراير 2017. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلتها وذويها.

 

 

 انتقل إلى الديار الباقية السيد الياس كتور في سوريا بتاريخ 7 أذار 2017. وهو والد الأخت نجوى زوجة الأخ موسى بشارة. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلته وذويه.

 

 

المجموعة: حزيران (يونيو) 2017

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صوت الكرازة بالإنجيل

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