أخبار صوت الكرازة لشهر حزيران/يونيو 2017

مؤتمر الكنيسة المعمدانية العربية

الزمان: 30/6 – 3/7/ 2017

Double Tree Hotel Boston, North Shore (By Hilton), Danvers, MA

الدكتور مفيد إبراهيم سعيد والأخ يوسف رياض

اتصلوا بالقس سنوت 9766-723-617

مؤتمر كنيسة يسوع نور العالم في ديترويت

١-٤ تموز (يوليو) ٢٠١٧

المتكلم الدكتور حليم حسب الله

للمعلومات اتصل 7077-689-248

المؤتمر العربي الثامن للولايات الوسطى

1-4 سبتمبر 2017

La Quinta Inn, Wichita, KS 67209

الأخ إسمعيل النمر والأخ مازن بطارسه وآخرون. للمعلومات اتصل

(719) 574-5900, (785) 249-3904

مؤتمر ماران آثا للكنيسة المسيحية الشرقية بجيرسي سيتي نيوجرسي

الدكتور ناصر خليفة والقس يوناثان بولس

٢٩ يونيو - ٢ يوليو 2017

Muhlenberg Collge, Allentown PA

للمعلومات اتصل

973-462-4477

 رزق الرب الأخ أمجد مجدي يسى وزوجته لوري طفلاً أسمياه لوقا في كولورادو سبرينغز بتاريخ 12 إبريل 2017. صوت الكرازة يقدم أحرّ التهاني لوالديه وللأهل.

 انتقل إلى الديار الباقية القس حسن عوض الله في تكساس بتاريخ 16 إبريل 2017 بعد ان خدم الرب في أميركا ومصر. صوت الكرازة يقدم أحرّ التعازي لعائلته وذويه.

 انتقلت إلى الديار الباقية الأخت إيفون جندي في جاكسونفيل، FL بتاريخ 25 فبراير 2017. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلتها وذويها.

 انتقل إلى الديار الباقية السيد الياس كتور في سوريا بتاريخ 7 أذار 2017. وهو والد الأخت نجوى زوجة الأخ موسى بشارة. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلته وذويه.