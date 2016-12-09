المجلة وعلى الأرض السلام

الدكتور غسان خلف طباعة

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انتهى التاريخ والدهر انقضى

وتسربل العالم بالخشية

الأرض تضجّ والبحر يعجّ

والمسكونة تترقب ما يأتي عليها

عناقيد السديمات انفرطت

والمجموعة الشمسية افترقت

وانحلّ ناموس الجاذبية

لملم النور وشائحه

وأرسلت الظلمة وشائجها

فصارت الزرقاء سوداء

وسادت العتمة المدلهمة

وخيم سكون قاتل

يبعث في النفس قشعريرة

كرب أمم بحيرة

*****

وفجأة... دوى في الأفق صوت بوق

فدكّت الجبال الدهرية وخسفت آكام القدم

وأضحت الأمم ترتجف

وعلت الرؤوس وارتفعت الجباه

عين تستنظر وأذن تستسمع

مصدر الصوت الجلل

وفي الفضاء البعيد البعيد

بان نور كالبصيص

وغدا يجلو مع الساعات

والأنظار تحدجه

حتى شعّ كالبهاء في السماء

يملأ الدنيا ضياء

*****

موكب الملك المعظم

يظهر من بين الغمام

يربو على ربوات من الربوات

تحف به الجنود والأملاك

وقديسون بلا عدد

"والبانتو كراتور"* في المقدمة

يسلك طريق الأبد

ممتطيًا صهوة الأزل

والخيل تسبح في الفضاء

في مياه من أثير

تستهدف الأرض محطا

حيث قصد الوافدين

*****

من أقصاء السماوات إلى أقصائها

مجد، مجد، مجد

هللويا، هللويا، هللويا

مبارك الآتي باسم الرب

الملائكة تبوّق شديدًا

والأجراس تقرع

ورجع الصدى يتضخّم

القديسون ينشدون ألحان السماء

والموسيقى تصدح من كل ناحية

والآمين تتردّد على كل فم

ولفّ السماء زنار من بياض

ثياب يرفل فيها الحفل المجيد

وفي الوسط فتى كالأرز

مهوب في مؤتمر القديسين

وبينما تهبط السماء بمن فيها

تدوي الأرض بمن عليها

"قد صارت ممالك العالم

لربنا ولمسيحه،

فسيملك إلى أبد الآبدين."

ويأتي الرب إلهي

وجميع القديسين معك

وصل الركب إلى الأرض

وابتدأ ملك السلام

*****

في ذلك اليوم

تقف قدما الملك على جبل الزيتون

لقد حضر مشتهى كل الأمم

يتكلم بالسلام لكل الشعوب

سلطانه من البحر إلى البحر

ومن أورشليم إلى أقاصي الأرض

ويكون بيته ثابتًا في رأس الجبال

وتسير الأمم بنور شريعته

فيقضي بينهم وينصفهم

ولا يتعلّمون الحرب فيما بعد

يسمو الرب وحده في ذلك اليوم

بين الهاتفين

كرامة، كرامة له!

*****

ويصنع رب الجنود عشاء عرس للخروف

وليمة سمائن، وليمة خمر على درديّ

سمائن ممخة درديّ مصفّى

الجبال تقطر عصيرًا

والتلال تسيل لبنًا، والينابيع تفيض ماء

ويجري الحق كالمياه

والبرّ كنهر دائم

فيجلس كلٌّ تحت كرمته وتينته

لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب

كما تغطي المياه البحر.

* الكلمة اليونانية "القادر على كل شيء"