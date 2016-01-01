أخبار كانون الأول 2016

 انتقل إلى الديار الباقية خادم الرب القس سمير مجيد قعوار بتاريخ 19 آب (أغسطس) 2016 في دالاس، تكساس بعد أن خدم الرب في الأردن ونيوجيرسي ونيويورك وتكساس ثم قام بتأسيس كنيسة وتشتا، كانساس. وقام بتأسيس بعض المؤتمرات، منها المؤتمر العربي للولايات الوسطى. نقدم أحرّ التعازي لعائلته وذويه في الوطن والمهجر.

 انتقلت إلى الديار الباقية الأخت سهيلة أبو دية زوجة الأخ نبيل طنوس في شيكاغو، إلينوي بتاريخ 1 أيلول (سبتمبر) 2016. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلتها وذويها في الوطن والمهجر.

 انتقل إلى الديار الباقية الأخ شاكر سليم سويدي في لبنان بتاريخ 6 أيلول 2016. وقد خدم الرب في لبنان وسوريا وأميركا. نقدم أحر التعازي لعائلته وذويه في الوطن والمهجر.

 انتقلت إلى الديار الباقية والدة الأخ سامي فوزي، زوج كريمة القس رسمي اسحق، في مصر بتاريخ 27 يوليو. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلتها وذويها في الوطن والمهجر.

 انتقل إلى الديار الباقية الأخ جبران متري خوري في ساكرمنتو، كاليفورنيا بتاريخ 11 أغسطس 2016، وهو زوج الأخت هيفاء حبيبي. نقدم أحر التعازي لعائلته وذويه في الوطن والمهجر.

 انتقل إلى الديار الباقية الأخ إبراهيم داود في كاليفورنيا بتاريخ 19 سبتمبر 2016، وهو والد القس جليل داود. نقدم أحر التعازي لعائلته وذويه في الوطن والمهجر.

 انتقل إلى الديار الباقية الأخ خليل نصر منصور في سوريا بتاريخ 13 سبتمبر 2016. وهو والد الأخت مريم منصور. نقدم أحر التعازي لعائلته وذويه في الوطن والمهجر.