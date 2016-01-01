أخبار شهر آب/ أغسطس 2017

بتاريخ ١١ حزيران/ يونيو ٢٠١٧، تمت رسامة الأخ عيسى كعبر راعيًا مساعدًا في كنيسة هيوستن العربية. حيث شارك في المراسيم القس وائل ظواهره من الأردن، والقس الدكتور عصام رعد راعي الكنيسة، والقس مارك هيفنير من المجمع المعمداني في تكساس BGCT. وقد غصت الكنيسة بالحضور في جوّ عامر من الفرح والشكر. صوت الكرازة يقدم له وللكنيسة أحر التهاني ويرجو الرب أن يباركه ويستخدمه بقوة لمجده.















تخرّج

صوت الكرازة بالإنجيل يقدم أحرّ التهاني للأخ جوني بيطار لتخرجه من معهد الدراسات العليا Southwestern Baptist Theological Seminary في فورت وورث، تكساس بتاريخ ٥ أيار 2017 ونال شهادة الدكتوراه في موضوع الإرساليات المسيحية ودورها في العالم.









تهانينا لتخرج الأخ فادي نعيم شديد من جامعة ميرلاند بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٧ باختصاص Criminal justice.













صوت الكرازة يقدم أحرّ التهاني لتخرج الأخ داني سليمان بشارة من الثانوية في كولورادو سبرينغز بتاريخ 23 أيار 2017، وألف مبروك.

















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رزق الرب الأخ مايكل كولمان وزوجته روث مفيد بسنا طفلاً أسمياه ثيودور في نيوجيرسي بتاريخ 24 أيار 2017. صوت الكرازة يقدم أحرّ التهاني للوالدين والأهل وألف مبروك.













 في شهر أيار 2017 انتقل إلى الديار الباقية الأخ الدكتور إدوار قبه جي في اليونان. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لعائلته وذويه في الوطن والمهجر.













 انتقل إلى الديار الباقية الأخ جون طويل بآرلنجتون، تكساس بتاريخ 28 يونيو 2017. صوت الكرازة يقدم أحر التعازي لزوجته وعائلته.