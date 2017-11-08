الحدث العجيب

اهتزّت السماء عندما وُلد يسوع. فالله رحّب بقدومه إلى أرضنا، وأرسل الملاك إلى الرعاة قائلاً: "لا تخافوا! فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب." وظهر بغتة

مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة." ثم جاء الرعاة مسرعين وسجدوا له في كل تعبّد وخشوع.

والمجوس الحكماء، بعد أن لاحظوا تغيّرات وتطوّرات فلكية جاءوا من المشرق حاملين له هداياهم.

وحين بلغ خبر مولده الملك هيرودس، خاف وارتعب وامتلأ قلبه غيظًا وغضبًا. ثم أصدر أمرًا بقتل الأطفال الأبرياء حتى لا يعيش طفل بيت لحم؛ كل ذلك خوفًا على مركزه وسلطانه.

لقد تجندت كل قوَّات الشر ضدّ هذا الطفل المولود لكي تبيده وتمحوه من الوجود بأية وسيلة. الشيطان ارتعب، وقوات الجحيم وقفت ضده. لكنه عاش رغم كل ذلك لأن الله أرسله وحفظه ورعاه. لم يولد في قصر ما أو في بيت عادي، ولم ينم على فراش وثير، ولم تشرف على ولادته قابلة قانونية أو أطباء أو ممرضات... ولم تدقّ له أجراس الكنائس، لكن الأجواق السماوية هتفت له بترانيم السماء.

لقد وُلد في مذود للبقر وكان غطاؤه القش فوق فراش من التبن، إذ لم يكن له موضع في المنزل.

ولم يكن قيصر روما يعلم أن هذا الطفل سيحطم يومًا ما إمبراطوريته ومملكة الشيطان. وأنه سيأتي وقت تزول فيه سلطة روما وقوتها ويكون لميلاد المسيح، وحياته، وموته، تأثير على البشرية أكثر من أي شخص آخر، ويصبح الإله المتجسد مخلص العالم، وفي اعتبار ملايين البشر أعظم من كل الأنبياء، وأقوى من كل الأقوياء!

والآن بعد ألفي عام لا يزال الاحتفال بمولده من أعظم أعياد العالم، لأن شخصه فريد في كل التاريخ.

لقد احتفل العالم بعيد ميلاده، لأن ميلاده أعطى الرجاء والأمل للخليقة كلها حيث أن "الكلمة صار جسدًا وحلّ بيننا ورأينا مجده مجدًا كما لوحيد من الآب مملوءًا نعمة وحقًا."

والآن بعد هذه الحقبة الطويلة من الزمن، ملايين البشر تتعبّد له، وتنتظر الوقت الذي فيه يأتي ثانية ليعطيهم الراحة الكاملة في الأبدية.

أختي وأخي، هل تتعبّد له كمخلصك الشخصي؟ وهل ستفرح بمجيئه حينما يأتي ثانية؟ هل قبلته مخلصًا وربًّا؟ إن لم يكن الأمر كذلك، ليتك تقبله الآن.