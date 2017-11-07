Voice of Preaching the Gospel

vopg

أخبار تشرين الأول (أكتوبر) 2017

Manager

Fayis Saknini خدم الرب القس فايز سخنيني في بلده الناصرة ثم انتقل إلى لبنان حيث خدم كراعي الكنيسة المعمدانية في طرابلس وبيروت وأماكن أخرى. ثم انتقل إلى أميركا وبدأ عدة خدمات للكنيسة المعمدانية الجنوبية. وانتقل إلى الديار الباقية في جورجيا بتاريخ 17 آب/ أغسطس 2017. صوت الكرازة يقدم أحر لعائلته وذويه.

Alfred_Mekhail انتقل إلى الديار الباقية الأخ ألفرد ملطي ميخائيل في فلوريدا بتاريخ 18 تموز/يوليو 2017. وقد كان من المساهمين في خدمة صوت الكرازة من بدايتها. نقدم أحر التعازي لعائلته وذويه.

Iqbal_Sara انتقلت إلى الديار الباقية الأخت إقبال جرجيس زوجة القس نبيل ساره في تكساس بتاريخ 13 تموز 2017، بعد أن خدمت الرب مع زوجها في العراق في تأسيس خدمة الإيمان العامل، ومن ثم في الكنيسة المعمدانية في بغداد، والمجموعات البيتية واجتماع السيدات في دالاس، تكساس. نتقدم بأحر التعازي لزوجها وأولادها وكنيستها وذويها.

Kameel_Iskandar انتقل الأخ كميل إسكندر خليل إلى الديار الباقية في كاليفورنيا بتاريخ 28 تموز/يوليو 2017. نقدم أحر التعازي لعائلته وكنيسته وذويه

Samir_fahmy انتقل إلى الديار الباقية الأخ سمير فهمى قرياقص في مصر بتاريخ 13 أغسطس 2017. وهو شقيق الأخت سامية زوجة الأخ مجدي يسى. نتقدم بأحر التعازي لأهله وذويه.

 


– ولادات –


Yeva_Mark_Ajamian رزق الرب الأخ مارك تيودور عجميان وزوجته Aleen طفلة أسمياها Yeva Siroun في ميريلاند بتاريخ 31 تموز2017. نقدم أحر التهاني للوالدين والأهل.

Sullivan_Paul_Ajamian رزق الرب الأخ ستيفن پول تيودور عجميان وزوجته Vanessa طفلاً أسمياه Sullivan في ميريلاند بتاريخ 27 نيسان 2017. نقدم أحر التهاني للوالدين والأهل.




Milad_Philipposتهانينا القلبية لتخرج الدكتور ميلاد فيلبس، رئيس كلية اللاهوت الأمريكية وعضو منظمة القانون الدولي، من كبرى الجامعات بدرجة "دكتوراه في القانون" بامتياز وألف مبروك.

المجموعة: تشرين الأول (أكتوبر) 2017

logo

دورة مجانية للدروس بالمراسلة

فرصة نادرة تمكنك من دراسة حياة السيد المسيح، ودراسة حياة ورسائل بولس الرسول. عندما تنتهي من هاتين الدراستين تكون قد أكملت دراسة معظم أسفار العهد الجديد. تتألف كل سلسلة من ثلاثين درسًا. تُمنح في نهاية كل منها شهادة خاصة. للمباشرة بالدراسة، أضغط على خانة الاشتراك واملأ البيانات. 

صوت الكرازة بالإنجيل

Voice of Preaching the Gospel
PO Box 15013
Colorado Springs, CO 80935
Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Fax & Tel: (719) 574-6075

عدد الزوار حاليا

105 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

إحصاءات

عدد الزيارات
3939942