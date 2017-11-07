أخبار تشرين الأول (أكتوبر) 2017

 خدم الرب القس فايز سخنيني في بلده الناصرة ثم انتقل إلى لبنان حيث خدم كراعي الكنيسة المعمدانية في طرابلس وبيروت وأماكن أخرى. ثم انتقل إلى أميركا وبدأ عدة خدمات للكنيسة المعمدانية الجنوبية. وانتقل إلى الديار الباقية في جورجيا بتاريخ 17 آب/ أغسطس 2017. صوت الكرازة يقدم أحر لعائلته وذويه.

 انتقل إلى الديار الباقية الأخ ألفرد ملطي ميخائيل في فلوريدا بتاريخ 18 تموز/يوليو 2017. وقد كان من المساهمين في خدمة صوت الكرازة من بدايتها. نقدم أحر التعازي لعائلته وذويه.

 انتقلت إلى الديار الباقية الأخت إقبال جرجيس زوجة القس نبيل ساره في تكساس بتاريخ 13 تموز 2017، بعد أن خدمت الرب مع زوجها في العراق في تأسيس خدمة الإيمان العامل، ومن ثم في الكنيسة المعمدانية في بغداد، والمجموعات البيتية واجتماع السيدات في دالاس، تكساس. نتقدم بأحر التعازي لزوجها وأولادها وكنيستها وذويها.

 انتقل الأخ كميل إسكندر خليل إلى الديار الباقية في كاليفورنيا بتاريخ 28 تموز/يوليو 2017. نقدم أحر التعازي لعائلته وكنيسته وذويه

 انتقل إلى الديار الباقية الأخ سمير فهمى قرياقص في مصر بتاريخ 13 أغسطس 2017. وهو شقيق الأخت سامية زوجة الأخ مجدي يسى. نتقدم بأحر التعازي لأهله وذويه.



– ولادات –





 رزق الرب الأخ مارك تيودور عجميان وزوجته Aleen طفلة أسمياها Yeva Siroun في ميريلاند بتاريخ 31 تموز2017. نقدم أحر التهاني للوالدين والأهل.

 رزق الرب الأخ ستيفن پول تيودور عجميان وزوجته Vanessa طفلاً أسمياه Sullivan في ميريلاند بتاريخ 27 نيسان 2017. نقدم أحر التهاني للوالدين والأهل.







تهانينا القلبية لتخرج الدكتور ميلاد فيلبس، رئيس كلية اللاهوت الأمريكية وعضو منظمة القانون الدولي، من كبرى الجامعات بدرجة "دكتوراه في القانون" بامتياز وألف مبروك.